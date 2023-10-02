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Прокуратура выявила нарушения при реализации проекта «Чистая вода» в Забайкалье

Прокуратура выявила нарушения при реализации проекта «Чистая вода» в Забайкалье

Сроки строительства нескольких станций водоподготовки в Забайкальском крае были затянуты. Также были выявлены нарушения при подготовке проектов на некоторых объектах, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

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