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Политолог Солонников: новым канцлером ФРГ после ухода Шольца будет Мерц

Политолог Солонников: новым канцлером ФРГ после ухода Шольца будет Мерц

Оказавшийся на грани увольнения Олаф Шольц впервые за два с лишним года позвонил Владимиру Путину и заявил о решительной поддержке ВСУ, после чего призвал российского лидера «быть готовым» к переговорам по Украине.

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