Член СПЧ Боровова предложила ужесточить работу по выплате алиментов

В России за последние 10 лет увеличился процент отцов-одиночек. Госдума утвердила закон об алиментах — теперь отцы могут претендовать на выплаты по уходу за собой и ребенком от матери несовершеннолетнего.
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