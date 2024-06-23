История одной фотографии Фото: Антон Дубовик на маршальском коне В июне этот раскидистый куст шиповника весь пылает, плещет алым цветом… Холодными зорями ясными каплями повисает роса на лепестках, и когда подует ветер, то дождём льются с куста на серую землю слёзы.