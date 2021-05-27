В сети резко ответили президенту Польши, назвавшему Россию «ненормальной страной»...

МОЯ СТРАНАПолитикаВ сети резко ответили президенту Польши, назвавшему Россию «ненормальной страной»... Очередной выпад президента Польши Анджея Дуды в адрес РФ спровоцировал бурную реакцию в медийном пространстве.Вернуться к статье54НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛев ДобрыйКак позволяет наша власть, так и называют нас.Юрий НиколаевАнджей ДуПа однозначно уже давно берега попутал. И всё таки нашим пора уже не мямлить какие мы хорошие, а конкретно начинать за базары ЗУБЫ ВЫБИВАТЬ!!!дмитрий казанцевРоссия сожалеет.Ну и где эти хваленые адекватные меры?Юрий ДокучаевА не пора ли включить ПШЕКОВ в список ВРАГОВ, приплюсовав к чехам и ПИНДОСАМ!?Владимир Безбадченкопервое адекватное замечание при Путине. Драпировка мавзолея-это нормально? Уж не говорю о посадках школьников. Да много чего...Комментировать
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