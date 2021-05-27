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В сети резко ответили президенту Польши, назвавшему Россию «ненормальной страной»...

В сети резко ответили президенту Польши, назвавшему Россию «ненормальной страной»...

Очередной выпад президента Польши Анджея Дуды в адрес РФ спровоцировал бурную реакцию в медийном пространстве.

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Лев Добрый
Как позволяет наша власть, так и называют нас.
Юрий Николаев
Анджей ДуПа однозначно уже давно берега попутал. И всё таки нашим пора уже не мямлить какие мы хорошие, а конкретно начинать за базары ЗУБЫ ВЫБИВАТЬ!!!
дмитрий казанцев
Россия сожалеет.Ну и где эти хваленые адекватные меры?
Юрий Докучаев
А не пора ли включить ПШЕКОВ в список ВРАГОВ, приплюсовав к чехам и ПИНДОСАМ!?
Владимир Безбадченко
первое адекватное замечание при Путине. Драпировка мавзолея-это нормально? Уж не говорю о посадках школьников. Да много чего...

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