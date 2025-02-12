Как Фогель поможет решить украинский вопрос: Трамп встретился с освобожденным в РФ американцем

Бывший сотрудник американского посольства в Москве и преподаватель англо-американской школы Марк Фогель, ранее осужденный в России за контрабанду наркотиков, был освобожден в результате обмена заключенными.
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