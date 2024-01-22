Талибы ответили на вопрос о выстрелах по разбившемуся российскому самолёту

Сотрудник пресс-службы губернатора провинции Бадахшан Хазифулла Бехешти в разговоре с aif.ru опроверг версию, высказанную в некоторых СМИ, что упавший вчера в горах Афганистана самолёт российской авиакомпании мог быть обстрелян с земли.
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