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Талибы ответили на вопрос о выстрелах по разбившемуся российскому самолёту

Талибы ответили на вопрос о выстрелах по разбившемуся российскому самолёту

Сотрудник пресс-службы губернатора провинции Бадахшан Хазифулла Бехешти в разговоре с aif.ru опроверг версию, высказанную в некоторых СМИ, что упавший вчера в горах Афганистана самолёт российской авиакомпании мог быть обстрелян с земли.

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Комментарии
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Андроид 15
Ну остались же в живых 4 человека, в том числе пилоты! Можно уже озвучить причину крушения с их слов, а не выдвигать версии и гадать на кофейной гуще!
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