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ФедералПресс

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Шойгу: Европа готовится к войне с Россией к 2030 году

Шойгу: Европа готовится к войне с Россией к 2030 году

МОСКВА, 24 апреля, ФедералПресс. Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что европейские страны активно разворачивают кампанию по подготовке к возможному военному конфликту с Россией.

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