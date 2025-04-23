Шойгу: Европа готовится к войне с Россией к 2030 году

МОСКВА, 24 апреля, ФедералПресс. Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что европейские страны активно разворачивают кампанию по подготовке к возможному военному конфликту с Россией.
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