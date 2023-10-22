Российско-китайское сотрудничество в Арктике: угроза для НАТО?

Адмирал НАТО испугался российско-китайского сотрудничества в Арктике. Нельзя ждать, что российским Северным морским путем будут пользоваться только коммерческие суда, цитирует натовского адмирала Bloomberg.
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