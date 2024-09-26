Цивилев: БРИКС необходима единая энергетическая стратегия

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев в рамках встречи министров энергетики стран БРИКС на полях Российской энергетической недели (РЭН) заявил о необходимости создания единой энергетической стратегии БРИКС.
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