Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 950 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    А  вы  знаете, что этот  материал из мутной  компашки  " Свободная  пресса". А  где  есть  такое название, читай  - п...Иран на грани: Ис...
  • Владимир Алтайцев
    И что  в  нём интересного? Продажный  писака  , проплаченный  США, пишет херню в пользу  США, не скрывая  ликования  ...Иран на грани: Ис...
  • Виталий Золотухин
    Автор, "НА" украине!Почему от российс...

Лавров и Рубио перешагнули через Украину: вопрос решен

Лавров и Рубио перешагнули через Украину: вопрос решен

  После переговоров Россия - США у Киева и Европы не осталось шансов на победу Если вы не заметили, то самая интересная фраза об итогах переговоров Россия - США вот эта: Лавров и Рубио договорились о будущем сотрудничестве по вопросам, представляющим общий геополитический интерес, и о сотрудничестве по вопросам экономических возможностей, которые могут появиться после урегулирования на Украине.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
МБ
Михаил Бердников
Европа,европа,куда же тебя унесло? Райский сад по Боррелю превращается в курятник,не нужный никому,кроме самих райских жителей. То ли ещё будет,запасаемся попкорном.
Ответить
7 час.
S
Serg
Что ж... Если договорились, то где акцент на денацификацию и демилитаризацию укров, о котором нам три года со всех экранов талдычил Светлейший? Если этого нет, то мы просрали СВО, сотни тысяч погибших и покалеченных наших парней пошли кому- то под хвост. Если так, то мир- позорный.
Ответить
6 час.
Александр Ляшенко
Аноним по кличке &quot;Новости, события, факты&quot;, вот не надо врать здесь!&quot;...самая интересная фраза об итогах переговоров Россия - США вот эта:..&quot; ведь переговоры, Россия-США, будут вести  Путин и Трамп, а они ещё не приступали к ним, идёт подготовка!!!Аноним по кличке &quot;Новости, события, факты&quot;, не выдавай желаемое за действительное, т.е. прекрати нагло врать!
Ответить
4 час.
наверх