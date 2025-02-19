После переговоров Россия - США у Киева и Европы не осталось шансов на победу Если вы не заметили, то самая интересная фраза об итогах переговоров Россия - США вот эта: Лавров и Рубио договорились о будущем сотрудничестве по вопросам, представляющим общий геополитический интерес, и о сотрудничестве по вопросам экономических возможностей, которые могут появиться после урегулирования на Украине.
Лавров и Рубио перешагнули через Украину: вопрос решен
Комментарии
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МБ
Михаил Бердников
Европа,европа,куда же тебя унесло? Райский сад по Боррелю превращается в курятник,не нужный никому,кроме самих райских жителей. То ли ещё будет,запасаемся попкорном.
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7 час.
S
Serg
Что ж... Если договорились, то где акцент на денацификацию и демилитаризацию укров, о котором нам три года со всех экранов талдычил Светлейший? Если этого нет, то мы просрали СВО, сотни тысяч погибших и покалеченных наших парней пошли кому- то под хвост. Если так, то мир- позорный.
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6 час.
Александр Ляшенко
Аноним по кличке "Новости, события, факты", вот не надо врать здесь!"...самая интересная фраза об итогах переговоров Россия - США вот эта:.." ведь переговоры, Россия-США, будут вести Путин и Трамп, а они ещё не приступали к ним, идёт подготовка!!!Аноним по кличке "Новости, события, факты", не выдавай желаемое за действительное, т.е. прекрати нагло врать!
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4 час.
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