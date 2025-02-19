Лавров и Рубио перешагнули через Украину: вопрос решен

МБ Михаил Бердников Европа,европа,куда же тебя унесло? Райский сад по Боррелю превращается в курятник,не нужный никому,кроме самих райских жителей. То ли ещё будет,запасаемся попкорном.

S Serg Что ж... Если договорились, то где акцент на денацификацию и демилитаризацию укров, о котором нам три года со всех экранов талдычил Светлейший? Если этого нет, то мы просрали СВО, сотни тысяч погибших и покалеченных наших парней пошли кому- то под хвост. Если так, то мир- позорный.