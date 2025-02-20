Прогноз погоды в Крыму на 20 февраля

Прогноз погоды в Крыму на 20 февраляВ Симферополе -1 и малооблачноВ Севастополе 0 и малооблачноВ Евпатории 0 и небольшой снегВ Черноморском +1 и небольшой снегВ Джанкое 0 и облачно с прояснениямиВ Ялте 0 и малооблачноВ Алуште +1 и небольшой снегВ Керчи -2 и малооблачноВ Армянске 0 и.