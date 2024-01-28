Экспорт газа Россией в «дружественные» страны составил в 2023 году 76 млрд кубометров, пишут «РИА Новости» со ссылкой на презентацию первого замминистра энергетики Павла Сорокина, которую он представил в рамках Дня энергетики на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.