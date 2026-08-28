Происшествия
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Происшествия

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Стартовала Всероссийская акция МВД России «Помоги пойти учиться»

Стартовала Всероссийская акция МВД России «Помоги пойти учиться»

«Министерство внутренних дел Российской Федерации запускает Всероссийскую благотворительную акцию «Помоги пойти учиться».

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