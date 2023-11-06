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Боррель: глобальный Юг считает Украину проблемой только для Запада

Боррель: глобальный Юг считает Украину проблемой только для Запада

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что множество стран глобального Юга считают, что Украина не является глобальной проблемой, а лишь региональным европейским конфликтом, который должны разрешить ЕС и США.

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