Боррель: глобальный Юг считает Украину проблемой только для Запада

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что множество стран глобального Юга считают, что Украина не является глобальной проблемой, а лишь региональным европейским конфликтом, который должны разрешить ЕС и США.
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