В Эквадоре сильно взволновались после того, как Россия приостановила экспорт бананов из этой страны.
Эквадор запросил срочную встречу в Москве по запрету ввоза бананов в Россию с представителями Россельхознадзора
Комментарии
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БВ
Борис Выдрин
Что, великий знаток сельхозпроизводства, имеете потери барыша? Совместные холдинги с Данквертом? В любом деле требуется сохранять порядочность, честь, которые характеризуют совесть человека. Так вот у увешанного орденами и медалями персоналия этой совести нет, раз допустил и разрешил кормить наш народ химией -бананами, химией-техническим пальмовым маслом, да и многими другими опасными для здоровья человека продуктами. Имейте ввиду вот что, знаток: времена в истории меняются и что в будущем ждёт вас с своим другом - начальником Россельхознадзора, знает Бог один. Ничего хорошего не ожидайте с нынешней пустой от совести головой.
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17 час.
Рахимулла Алеев
Давно привык : в нашей стране руководству плевать на здоровье нашего народа ! ИМХО
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16 час.
Е Ва
нормальное отношение к неуважающему себя (свой народ) партнеру, если можно втюхивать на ура никакой продукт, значит можно и дальше ...не уважать, в этой истории даже не понятно чья роль "а нас то за что"
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11 час.
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