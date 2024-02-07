Эквадор запросил срочную встречу в Москве по запрету ввоза бананов в Россию с представителями Россельхознадзора

БВ

Борис Выдрин

Что, великий знаток сельхозпроизводства, имеете потери барыша? Совместные холдинги с Данквертом? В любом деле требуется сохранять порядочность, честь, которые характеризуют совесть человека. Так вот у увешанного орденами и медалями персоналия этой совести нет, раз допустил и разрешил кормить наш народ химией -бананами, химией-техническим пальмовым маслом, да и многими другими опасными для здоровья человека продуктами. Имейте ввиду вот что, знаток: времена в истории меняются и что в будущем ждёт вас с своим другом - начальником Россельхознадзора, знает Бог один. Ничего хорошего не ожидайте с нынешней пустой от совести головой.