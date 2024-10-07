Как я Wolfenstein и эмулятор Денди на промышленный терминал портировал

﻿﻿Отказ от ответственности: использование таких слов, как «порт», «хакер» и «реверс» вовсе не означает, что эта статья предназначена исключительно для гиков! Стараюсь писать так, чтобы всем было понятно и интересно! Конечно, многие мои читатели так или иначе слышали о портировании известных игр на различные платформы.