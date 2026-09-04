Нарышкин предупредил о реальности риска возникновения конфликта в Евразии

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин назвал реальным риск начала масштабного конфликта на всем пространстве Евразии.
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