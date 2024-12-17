44-летняя телезвезда показала фигуру в бикини

Александра Носова

Зачем нам информация о чьей то фигуре? У нас нестабильная обстановка, СВО... Разве больше писать не о чем? Пишите о подвигах ребят, которые защищают нашу страну, о достижениях науки и техники ведь много разных и полезных тем.Нам совсем не интересно кто что нарастил, кто с кем переспал, у кого длиннее ноги или больше попа.