Австралийская телезвезда и светская львица Рокси Яценко поделилась снимком в откровенном образе. Фотография появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
44-летняя телезвезда показала фигуру в бикини
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александра Носова
Зачем нам информация о чьей то фигуре? У нас нестабильная обстановка, СВО... Разве больше писать не о чем? Пишите о подвигах ребят, которые защищают нашу страну, о достижениях науки и техники ведь много разных и полезных тем.Нам совсем не интересно кто что нарастил, кто с кем переспал, у кого длиннее ноги или больше попа.
Ответить
17 час.
Свежие комментарии