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44-летняя телезвезда показала фигуру в бикини

44-летняя телезвезда показала фигуру в бикини

Австралийская телезвезда и светская львица Рокси Яценко поделилась снимком в откровенном образе. Фотография появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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Комментарии
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Александра Носова
Зачем нам информация о чьей то фигуре? У нас нестабильная обстановка, СВО... Разве больше писать не о чем? Пишите о подвигах ребят, которые защищают нашу страну, о достижениях науки и техники ведь много разных и полезных тем.Нам совсем не интересно кто что нарастил, кто с кем переспал, у кого длиннее ноги или больше попа.
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