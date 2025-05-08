В Якутии добыли крупнейший в истории России алмаз, его назвали в честь 80-летия Победы. Это кристалл янтарного цвета, вес которого составляет 468,3 карата.
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В Якутии добыли крупнейший в истории России алмаз, его назвали в честь 80-летия Победы. Это кристалл янтарного цвета, вес которого составляет 468,3 карата.