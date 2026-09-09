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Свыше 30 километров тротуаров построили вдоль дорог Подмосковья по нацпроекту

Свыше 30 километров тротуаров построили вдоль дорог Подмосковья по нацпроекту

В Подмосковье активно развивают сеть тротуаров вдоль региональных дорог в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

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