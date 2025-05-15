В Стамбуле усилили меры безопасности на фоне грядущих переговоров России и Украины

В Стамбуле усилены меры безопасности в преддверии переговоров России и Украины. Как сообщают «Известия», в городе задействована не только полиция, но и бронетехника — особенно в местах с большим скоплением людей.
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