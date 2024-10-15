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Новости Блогеров

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Брат Тупака считает, что P.Diddy может быть причастен к смерти рэпера

Брат Тупака считает, что P.Diddy может быть причастен к смерти рэпера Моприм Шакур — сводный брат Тупака, который читал рэп вместе с ним в группе Thug Life.

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