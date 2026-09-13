Как изменятся танки для участия в войнах будущего Праздник День танкиста, 13 сентября сами танкисты отмечают с противоречивыми чувствами — на первый взгляд, беспилотники полностью лишили танки их былого могущества.
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Танк должен иметь лазерное ПВО! Автоматическое! Уж если китайцы сделали противокомариный лазер, уничтожающий летающих комаров, то тут прямая аналогия. Кроме того, кто мешает рядом с танком пустить пару Шилок? 4-х ствольные малокалиберные пушки идеальны для стрельбы по медленным целям. Невозможно защитить от дронов что-то одно! Неважно, танк, зенитка и т.п. А вот несколько средств уничтожения дронов и атакующий танк вполне справятся даже с роем дронов.