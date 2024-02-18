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«Петербург или Венеция?»: ливни и оттепель «затопили» Северную столицу

«Петербург или Венеция?»: ливни и оттепель «затопили» Северную столицу

Петербург утопает в лужах — город затопило в результате таяния снега и мощных ливней. Горожане с трудом пробираются к месту назначения, автомобили по колеса в воде — дороги превратились в реки, жалуются жители в соцсетях.

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