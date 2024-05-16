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  • Елена Бреслова
    ЛИЗОБЛЮДКА?! или кухарка?! для сведения: с тобой не согласны больше 80% россиян , но кто они такие по отношению к Дуг..."У СК РФ по данно...
  • Игорь Василевский
    Удивительно, а почему все к Бастрыкину обращаются?? А где местные следкомы??? Что они делают? Русских мигрантов пресс..."У СК РФ по данно...
  • олеся попкова
    яндекс такси самая охуевшая и беспредельная организация !!! владельцы стопудово пидоры"У СК РФ по данно...

"У СК РФ по данному факту должно появиться несколько вопросов в "ответственным" лицам "Яндекс.Такси", которые ввели такое правило. А может и пара уголовных дел по оскорблению символов государства." (ц)

"У СК РФ по данному факту должно появиться несколько вопросов в "ответственным" лицам "Яндекс.Такси", которые ввели такое правило. А может и пара уголовных дел по оскорблению символов государства." (ц)

«Флаг России не входит в список разрешенных предметов»: «Яндекс» приравнял патриотические символы нашей страны к рекламе и запретил водителям такси их демонстрацию — несогласных с политикой компании вынуждают увольняться.

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Комментарии
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олеся попкова
яндекс такси самая охуевшая и беспредельная организация !!! владельцы стопудово пидоры
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12 час.
Игорь Василевский
Удивительно, а почему все к Бастрыкину обращаются?? А где местные следкомы??? Что они делают? Русских мигрантов прессуют на пару с полицией?
Ответить
11 час.
ЕБ
Елена Бреслова
ЛИЗОБЛЮДКА?! или кухарка?! для сведения: с тобой не согласны больше 80% россиян , но кто они такие по отношению к Дугиль - так плебс, а вот ты это сама мудрость
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5 час.

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