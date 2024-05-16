"У СК РФ по данному факту должно появиться несколько вопросов в "ответственным" лицам "Яндекс.Такси", которые ввели такое правило. А может и пара уголовных дел по оскорблению символов государства." (ц)

Удивительно, а почему все к Бастрыкину обращаются?? А где местные следкомы??? Что они делают? Русских мигрантов прессуют на пару с полицией?

ЕБ

Елена Бреслова

ЛИЗОБЛЮДКА?! или кухарка?! для сведения: с тобой не согласны больше 80% россиян , но кто они такие по отношению к Дугиль - так плебс, а вот ты это сама мудрость