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Происшествия

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Полицейские и общественники Магаданской области пригласили в гости детей – призеров федерального этапа конкурса МВД России «Полицейский Дядя Степа»

Полицейские и общественники Магаданской области пригласили в гости детей – призеров федерального этапа конкурса МВД России «Полицейский Дядя Степа»

Сотрудники УМВД России по Магаданской области присоединились к акции «Один день полиции России». Стражи правопорядка пригласили в гости воспитанников магаданского ДЮЦ «Юность» студии «АРТ дети и большое искусство» – призеров федерального этапа конкурса МВД России «Полицейский Дядя Степа».

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