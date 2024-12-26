Кино: В 16 познакомилась со знаменитым отпрыском, родила ему особенную дочь и судилась после развода: Как Светлана Бондарчук живет после богемного брака

Имя Светланы Бондарчук стало известно благодаря ее именитому мужу Федору. Их история любви легла в основу брака, который продлился четверть века и даже после развода им удалось сохранить нормальные отношения.
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