#Сводка на утро 21 мая 2024 г. ▪На Харьковском направлении в Волчанке ВС России продвинулись в глубину от 100 до 350 метров.
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#Сводка на утро 21 мая 2024 г. ▪На Харьковском направлении в Волчанке ВС России продвинулись в глубину от 100 до 350 метров.
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