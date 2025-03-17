Взрыв мозга: как нейрочипы изменят медицину

Эксперименты по вживлению электронных протезов в мозг реальных пациентов ставят на поток. Уже в текущем году Илон Маск планирует десятки таких операций, а российский стартап «Нейроимпланты Элвис» претендует на лидерство в сегменте электронного зренияIMAGO/CHRISTIAN OHDE Развитие нейроинтерфейсов подошло к стадии, когда их коммерческое применение становится ближайшей перспективой благодаря современным достижениям в ИТ, медицине и электроникечитайте на monocle.