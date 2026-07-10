Происшествия
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Происшествия

18 подписчиков

Жительница Мордовии признана виновной в хищении 350 тысяч рублей, полученных в рамках государственной программы

Собранные следственным отделом ММО МВД России «Ковылкинский» доказательства оказались достаточными для вынесения приговора в отношении 36-летней жительницы Ковылкинского района, признанной виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии