Жительница Мордовии признана виновной в хищении 350 тысяч рублей, полученных в рамках государственной программы

Собранные следственным отделом ММО МВД России «Ковылкинский» доказательства оказались достаточными для вынесения приговора в отношении 36-летней жительницы Ковылкинского района, признанной виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.
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