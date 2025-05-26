Огненно-красный ей к лицу: княгиня Шарлен на Гран-при Формулы-1 в Монако

Одно из самых ожидаемых событий года прошло в это воскресенье фото: Legion MediaВ это воскресенье в Монако состоялось одно из самых ожидаемых событий года — Гран-при Формулы-1 на трассе Circuit de Monaco.
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