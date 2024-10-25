Ковальчук назвал "Временем первых" посвященную ученым и изобретателям выставку

Президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук заявил РЕН ТВ, что совместной выставке Политехнического музея и ЦВЗ "Манеж", которая откроется 26 октября, больше всего подходит название "Время первых".
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