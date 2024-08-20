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В Туле прошел фестиваль "Пятницкая башня": видеорепортаж

В Туле прошел фестиваль "Пятницкая башня": видеорепортаж

17 мероприятий, 250 артистов, более 10 тысяч зрителей, а ещё море впечатлений и радостных лиц. Это стало возможно благодаря проведению III фестиваля добрых искусств &quot;Пятницкая башня&quot; сразу на трех локациях – Тульский кремль, Городской концертный зал и кластер &quot;Октава&quot;.

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