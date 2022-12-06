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Активистов с ограниченными возможностями здоровья чествовали в Уссурийске

Активистов с ограниченными возможностями здоровья чествовали в Уссурийске

Международный день инвалидов торжественно отметили в Уссурийске. В праздничной обстановке чествовали горожан, которые не теряют силу духа и любовь к жизни, несмотря на ограниченные возможности здоровья.

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