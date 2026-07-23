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Alchemy Pay добавляет поддержку Fiat On-Ramp для QUBIC для расширения глобального доступа

Alchemy Pay добавляет поддержку Fiat On-Ramp для QUBIC для расширения глобального доступа

​Alchemy Pay, известная платежная платформа для преобразования фиата в криптовалюту, заключила партнерское соглашение с Qubic, эффективным блокчейном перволго уровня, который использует искусственный интеллект для майнинга в стиле биткоинов.

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