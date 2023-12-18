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Сальдо: у армии Украины была конкретная задача по разрушению Каховской ГЭС

Сальдо: у армии Украины была конкретная задача по разрушению Каховской ГЭС

У Вооруженных сил Украины была конкретная задача по разрушению Каховской гидроэлектростанции. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил руководитель Херсонской области Владимир Сальдо.

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