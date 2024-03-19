Бюрократы Евросоюза тайно от своих граждан обсуждают включение Украины и Молдавии в ЕС

По информации издания Politico, лидеры стран Европейского союза на саммите 21—22 марта не станут поднимать острые вопросы приёма Украины в сообщество на фоне массовых протестов фермеров против бесконтрольного ввоза в страны Европы украинской сельхозпродукции.
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