Бюрократы Евросоюза тайно от своих граждан обсуждают включение Украины и Молдавии в ЕС

По информации издания Politico, лидеры стран Европейского союза на саммите 21—22 марта не станут поднимать острые вопросы приёма Украины в сообщество на фоне массовых протестов фермеров против бесконтрольного ввоза в страны Европы украинской сельхозпродукции.