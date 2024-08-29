Петербург украсят поздравительными плакатами в честь Дня знаний

Также на городских дисплеях запустят специальный видеоролик В честь Дня знаний и начала учебного года Северную столицу украсят поздравительными плакатами, сообщает пресс-служба Комитета по печати и взаимодействию со СМИ в соцсетях.
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