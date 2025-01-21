От конкурса к успеху: как победа в «Лидерах России» помогает внедрять цифровые инициативы

МОСКВА, 21 января, ФедералПресс. Победитель пятого сезона конкурса управленцев «Лидеры России», ИТ-эксперт Аркадий Мохирев создает и внедряет программные продукты для оцифровки взаимодействия бизнеса и государства.
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