От куриных крылышек до геополитики: как ресторанный критик учит британцев воевать

«Подождите, пока танки Путина окажутся у вас на лужайке, а потом скажите, что не будете воевать». Шикарный заголовок сегодня в The Sunday Times, согласитесь! Забавнее всего, что автором этого жизнеутверждающего материала является Шарлотт Айверс, которая до недавнего времени была штатным… ресторанным критиком и писала исключительно о том, где лучше готовят куриные крылышки.