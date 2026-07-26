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От куриных крылышек до геополитики: как ресторанный критик учит британцев воевать

От куриных крылышек до геополитики: как ресторанный критик учит британцев воевать

«Подождите, пока танки Путина окажутся у вас на лужайке, а потом скажите, что не будете воевать». Шикарный заголовок сегодня в The Sunday Times, согласитесь! Забавнее всего, что автором этого жизнеутверждающего материала является Шарлотт Айверс, которая до недавнего времени была штатным… ресторанным критиком и писала исключительно о том, где лучше готовят куриные крылышки.

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