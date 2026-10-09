«Кровавая пятница»: полиция Польши проверяет угрозы нападений на школы

Польские правоохранители начали проверку сообщений о возможной подготовке нападений в учебных заведениях, которые в социальных сетях получили название «кровавая пятница».
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