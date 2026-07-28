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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ливерпуль» провел предварительные переговоры по трансферу Барколя. «ПСЖ» намерен получить 170 млн евро, мерсисайдцы хотят снизить цену

« Ливерпуль » провел предварительные переговоры о переходе вингера «ПСЖ» Брэдли Барколя . Об этом сообщил журналист Бен Джейкобс.

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