Мировое обозрение

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Представительства Марокко в Мадриде, Берлине, Брюсселе и Париже могут остаться без послов

Рабат, 7 октября. Король Марокко может оставить ряд своих представительств без послов, что свидетельствует о продолжении дипломатической напряженности в стране.

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