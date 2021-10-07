Представительства Марокко в Мадриде, Берлине, Брюсселе и Париже могут остаться без послов

Рабат, 7 октября. Король Марокко может оставить ряд своих представительств без послов, что свидетельствует о продолжении дипломатической напряженности в стране.
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