Зеленский публично предложил США обсуждать поставки дизельного топлива не с Россией, а с Украиной, заявив, что Киев «может влиять на работу нефтеперерабатывающих заводов».
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