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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гудмундссон больше всех создал моментов со стандартов в топ-5 лигах – 45. Вингер «Дженоа» может перейти в «Интер» 

При подсчете учитывались данные топ-5 лиг Европы. Ранее сообщалось, что вингер «Дженоа» и сборной Исландии дал согласие на переход в «Интер».

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