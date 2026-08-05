Дача как место силы: как известные петербуржцы отдыхают за городом

Депутат Заксобрания Марина Шишкина называет дачу и огород местом силы Известные петербуржцы поделились тем, как проводят время за городом – для кого-то дача стала местом перезагрузки и отдыха от городской суеты, а для кого-то – пространством для творчества и даже круглогодичным домом.
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