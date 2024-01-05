Два моста в Пермском крае отремонтируют почти за пятьдесят миллионов рублей

Строительство начнется 1 марта года и завершится 18 июня года.Власти города Березники объявили открытый конкурс на ремонт двух мостов на автодороге Кунгур — Соликамск через реку Извер и реку Пешковку у деревни Турлавы.
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