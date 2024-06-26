Financial Times: Си Цзиньпин боится сближения России и Северной Кореи

Британское издание Financial Times пишет, что председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин испытывает дискомфорт и с опаской наблюдает за сближением Российской Федерации и Корейской Народно-Демократической Республики.
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