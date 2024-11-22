В Арктике нашли вирус в 30 раз больше вызвавшего пандемию COVID-19

Фото: rg.ru Важные новости России за неделю сообщают о том, что в недавнем исследовании, проведенном учеными «Арктического плавучего университета», были обнаружены гигантские вирусы в образцах, взятых с островов Северного Ледовитого океана.
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